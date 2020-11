Rotoli, vasi di ottone e rame rubati in un viale: "Come può accadere durante gli orari d'apertura?"

Carissimo sindaco Orlando,

non è un cittadino le scrive ma un semplice ragazzo demoralizzato, deluso e offeso. Lei si chiederà il perché e io glielo dico subito: oggi mi sono recato al cimitero dei Rotoli e quando sono arrivato davanti alla tomba di mia di mia madre mi è caduto il mondo addosso: in tutto il viale mancano i vasi di rame e ottone.

Ora io mi chiedo: come può accadere che qualcuno possa tagliare, svitare, togliere, insomma rubare, questi vasi durante gli orari di apertura e non essere visto? Tra l’altro con gente attorno come me che va a pregare e portare un fiore al propio caro estinto. Immagino che questi ladri abbiano le tasche belle piene di soldi... Non possiamo subire anche questo ulteriore supplizio, la prego sindaco faccia qualcosa.