Cimitero Rotoli, l'ultima indecenza: "Cespugli sulle tombe"

Stamattina recandomi al Cimitero di Santa Maria dei Rotoli per rendere omaggio, con dei fiori, ai miei parenti defunti, ho potuto constatare, con grande rammarico, lo stato di abbandono in cui versa il Cimitero. Cespugli sui tetti dei loculi che, essendo un tutt'uno con il muro di cinta lato strada, si notano anche dall'esterno. Mi chiedo come mai nessuno dei responsabili del servizio e/o degli addetti ai lavori non abbia mai "notato" questo degrado e segnalato, a chi di competenza, questa indecenza che quotidianamente è sottoposta alla vista delle numerose persone che vi si recano.