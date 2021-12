Bare insepolte e spazzatura al cimitero dei Rotoli: "Ogni volta che faccio visita ai miei cari mi vergogno"

Mi sono vergognato e continuo a farlo ogni volta che vado a visitare i miei cari al cimitero dei Rotoli.

Ormai si sa che siamo nelle mani di nessuno e non si capisce a cosa il nostro sindaco pensi, però tutta la classe politica e i dirigenti dei vari enti mi sa che non sono da meno.

Spero ritornare nei prossimi giorni e vedere un po' di pulizia in più. Tra bare insepolte e spazzatura non c'è più neanche la sicurezza igienico-sanitaria per noi visitatori. Però ho assistito ad un miracolo: nelle fontanelle c'era l'acqua!