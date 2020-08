"Sterpaglie e lapidi divelte al cimitero dei Rotoli, i nostri cari sepolti dal degrado"

Vorrei segnalare la condizione di assoluto degrado in cui versa il cimitero dei Rotoli di Palermo. Vi mando una foto del 16 giugno scorso, che documenta la situazione "accettabile" dei viali del cimitero in alto, esattamente nella sezione 476. Oggi, dopo avere regolarmente prenotato on line, mi sono recata a far visita ai miei congiunti ed era davvero uno scempio. Lapidi divelte, portafiori rotti o comunque ribaltati, erbacce a coprire i poveri defunti che, anziché riposare in pace, erano indegnamente "soffocati" oltre che dalla temperatura proibitiva dalla coltre di sterpaglie. Con il cuore in mano abbiamo cercato di dare un po' di colore a questo spettacolo indecoroso. Chi di dovere deve intervenire.

Maria Celesia