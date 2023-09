Rimborso spese per l'inumazione dei defunti: un cittadino segnala ritardi di 2 anni, la risposta del Comune

Di male in peggio. Continua l'attesa per i rimborsi delle spese sostenute per l'inumazione dei defunti, per il quale è stata decisa la cremazione. Da due anni il Comune non eroga le somme. Inoltre, il numero di telefono 091-7403423 dell'ufficio dei Servizi cimiteriali che si occupa anche dei rimborsi non risulta attivo da 15 giorni. Sindaco che fine ha fatto? Commissario per l'emergenza cimiteriale vogliamo restituire le somme ai familiari dei defunti? In mancanza di riscontro saremo costretti a rivolgerci ad un avvocato, con ulteriori costi per l'amministrazione.

Giovanni Guastella

La replica del Comune

Con riferimento alla segnalazione del signor Giovanni Guastella, l'ufficio autonomo Servizi cimiteriali - diretto da Luigi Galatioto - risponde così: "Nel 2021, in seguito al decesso del padre, il signor Guastella ne chiedeva l’inumazione pagando, attraverso l’impresa funebre incaricata, i relativi diritti, pari a 162,92 euro. In data 27 aprile 2022, però, rinunciava all’inumazione e chiedeva l’acquisto di un loculo; in pari data chiedeva il rimborso dei diritti versati per l’inumazione. Comunque sia, l’istanza del signor Guastella non era valida ai fini del rimborso, atteso che questo può essere effettuato solo nei confronti di chi ha effettuato il pagamento e che l’istanza deve pertanto provenire da quest’ultimo. Infatti in data 24 marzo 2023 l'impresa funebre che aveva fatto il versamento ha prodotto l'istanza di rimborso. Non è chiaro pertanto a quali due anni di attesa si riferisca il signor Guastella".

"Fatta chiarezza sulla vicenda - prosegue il dirigente Galatioto - si rappresenta che l’Ufficio, nel mese di febbraio scorso, è stato del tutto rimodulato nel suo staff apicale, che non soltanto ha trovato un notevole arretrato in tutti i settori ma ha ovviamente dovuto occuparsi prioritariamente delle emergenze principali, in primis il seppellimento delle 1.350 bare a deposito. Proprio nei giorni scorsi sono stati effettuati i primi 50 rimborsi agli aventi diritto; ve ne sono ancora circa 70, per i quali si stanno avviando le pratiche relative. Contiamo di effettuare tutti i rimborsi entro la fine dell’anno".

"Quanto infine al recapito telefonico al quale non risponderebbe nessuno, si conferma che esso corrisponde al dipendente incaricato dell’istruttoria dei rimborsi; lo stesso è stato per un periodo in ferie, il che spiegherebbe la mancata risposta. Inoltre le utenze telefoniche dell’ufficio spesso non funzionano per problemi tecnici generali, per cui può essere successo che il signor Guastella non sia riuscito a contattare il numero in questione. Resta fermo che l'ufficio è comunque sempre contattabile presso gli altri recapiti oppure per posta elettronica e che viene data sempre risposta a tutte le e-mail che pervengono".