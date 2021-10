Cimitero dei Rotoli, degrado e incuria offendono la memoria dei nostri cari

Gallery



Il cimitero di Santa Maria dei Rotoli si presenta in stato di totale abbandono e degrado per chi vuole andare a trovare i propri cari defunti. Ormai le erbacce rendono impossibile il transito e l'accesso e mi domando se è normale una situazione del genere! Dopo aver aspettato per avere una sepoltura per mio padre, adesso la beffa di essere finiti in una terrazza (sopra il forno crematorio) totalmente in stato di abbandono! Come mai nessuno si occupa di fare le ordinarie pulizie e attività cimiteriali? Mia madre non è riuscita neppure ad avvicinarsi alla tomba del marito per lo stato in cui si trova tutta la zona. E' una vergogna e chiediamo rispetto per i defunti!