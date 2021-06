Gallery





Al deposito del cimitero dei Rotoli è veramente uno schifo. Per quanto mi riguarda sono passati quattro mesi e finora non è cambiato nulla, anzi è sempre peggio. Perché non risolvere questo problema? Non è giusto vedere tutto questo ogni volta: c'è anche una puzza incredibile, sporcizia.... Ma i servizi cimiteriali dove sono?? Vergogna, vergogna, vergogna... Questi sono i servizi che abbiamo a palermo grazie al nostro sindaco.