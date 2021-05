Cimitero dei Rotoli, quelle bare lasciate così sono una ferita per Palermo

Questo è quello che ho trovato oggi al deposito del cimitero dei Rotoli, uno schifo totale: mosche, zanzare, puzza e talmente tante bare accatastate che non si può più entrare. Non finirei mai di dire vergogna, ad oggi solo chiacchiere. Queste salme sono buttate lì come se fossero niente. Orlando sei il fallimento della città di Palermo: dimettiti.