Ma davvero questa politica non riesce ad andare oltre il cannolo?

Ma davvero questa politica non riesce a andare oltre il cannolo, il panino, la birretta e altre amenità? Mi mette davvero una tristezza infinita vedere a Mondello l'ennesima manifestazione enogastronomica. Così come mi mette tristezza vedere gente come il signor Tamajo, la cui unica cosa che ricordo bene è l’aggressione della mamma e della sorella all'ex inviato delle Iene La Vardera, oggi collega del medesimo all'Ars.

Ma ancora si pensa che per accontentare i propri cittadini (dello stesso quartiere), magari in previsione di nuove elezioni, possa servire far mangiare i palermitani? Ma davvero si è convinti che la città sia sempre rimasta la stessa (un po’ troglodita), che affonda in cibo e leccornie la sola motivazione di vita? Mi sembra incredibile.

C'è poi la "spolverata" dei dibattiti sull'antimafia con personaggi politici. Ma cosa devono dire sull'antimafia? Non lo so, anzi lo so benissimo. La cosa terribile, per cui ho deciso di scrivere queste righe, è vedere che solo creando una grande cucina, un grande bar, un mega ristorante all’aperto, fatto di tanti box, si pensa di dare un'offerta ai palermitani.

Ma quando la finiremo con il panino con la milza e i cannoli e faremo per questa città qualcosa di veramente utile e intelligente? Qualcosa di utile per i cittadini per far prendere coscienza e innescare il cambiamento. Purtroppo a vedere queste facce penso che non abbiamo speranza: rimarremo la città del pane e panelle. E basta.

Ultima annotazione la dedico al leader del Movimento 5 Stelle siciliano, Nuccio Di Paola. Ma anche tu a fare ste cose? Ma il M5S davvero è caduto così in basso? Ma Conte le sa ste cose? Per di più col signor Tamajo! Che tristezza vedere pure i 5 stelle, ai quali avevo creduto: anziché proporre rivoluzioni culturali vi siete ridotti ad accompagnare queste iniziative.