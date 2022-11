"Ciak si gira... ma dov'è la troupe? E intanto noi non possiamo parcheggiare..."

Ancora un film che impegna le aree parcheggio di piazza Marina destinate ai residenti ed ai commercianti. Questa volta il divieto riguarda un tempo molto lungo e fino al 17 dicembre. Questo divieto riguarda tutta la carreggiata che costeggia la villa ed è valido anche quando la troupe non c'è, ovvero è dislocata in altre aree a girare il film. E' possibile che i residenti non possano posteggiare anche quando tutto lo spazio è libero e che tale spazio deve essere riservato anche quando i mezzi mancano parecchi giorni?