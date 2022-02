Da giorno 11 febbraio questa carcassa è abbandonata in via Di Stefano (zona Ciaculli), una via peraltro molto stretta. Chi si dovrebbe occupare della rimozione? Per quanto ancora dovremo godere della presenza di questa macchina bruciata? Possibile che in 9 giorni nessuna pattuglia di forze dell'ordine sia passta da questa via ed abbia notato l'auto bruciata?