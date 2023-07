Protestano i residenti di via Torrearsa: "Come si fa a chiudere una strada senza avvertire chi abita lì?"

Chiudere una strada come via Torrearsa, una strada che già per i residenti tra locali e musica è pesante. Adesso per rincarare la dose si monterà un palco senza chiedere il parere a tutti i residenti. Dalla confusione in strada al disservizio di non poter ne caricare e scaricare merci nella propria abitazione, per non parlare della situazione posteggio già drammatica di suo.