"Chiusa senza spiegazioni la statale che collega San Nicola l’Arena con Palermo e i paesi vicini"

Da alcune settimane la strada statale 113 che collega San Nicola l’Arena con Palermo e i paesi limitrofi è stata chiusa improvvisamente in ambo i lati. (Torre Normanna) San Nicola l’arena come meta turistica, con un porto turistico, frequentato anche in questo periodo da molti stranieri, sta risentendo un grave disagio non solo a livello turistico ma anche economico, di tutte le attività commerciali del paese. Ad oggi non si hanno notizie di nessuna natura su quello che ha portato la chiusura immediata della SS113, senza preavviso. Non c'è notizia ne sui social, nemmeno nelle pagine ufficiali, hanno tranquillamente chiuso una strada principale, senza comunicare o dare spiegazioni a nessuno! E' assurdo!