Chiuso ai ciclisti il boschetto di Monte Pellegrino

L'associazione "Il Genio di Palermo Odv" ieri mattina ha inviato al Comune di Palermo e alla cortese attenzione della commissione Urbanistica e di un suo membro, il consigliere Rosario Arcoleo, questo comunicato di sostegno: "Considerato che la nostra associazione ha tra i principi statutari la riqualificazione territoriale e ambientale, considerato che l'associazione nell'anno 2020 ha appoggiato la raccolta firme proposta dalle associazioni ciclistiche per riqualificare Monte Pellegrino, la stessa associazione continua a sostenere le associazioni ciclistiche Asd Le Pantere della polizia-bike, Asd Biciclettando, Mtbears, Asd Mondello bike, Giobike, Vincenzo Rubino e tanti ciclisti amatoriali perché ritiene fondamentale il loro coinvolgimento nel territorio essendo i primi fruitori di questi boschetti. Pertanto la suddetta ha deciso di sposare la causa dei ciclisti ai quali è stato interdetto il boschetto di Monte Pellegrino, il suddetto boschetto sarebbe stato inserito oggi, sabato 12 novembre 2022, nel percorso della manifestazione sportiva 'La Montepellegrino' i cui proventi andranno a beneficio della 'Drops onlus', associazione di volontariato che si occupa dei bambini del Kenya".

"Esprimiamo il nostro vivo compiacimento - dichiara Stefano Drago, presidente de "Il Genio di Palermo Odv" - per il tempismo con il quale sono state poste in opera, in data 10/11, le recinzione di cantiere a soli due giorni dalla gara. Speriamo che il medesimo tempismo avvenga per il concreto e fattivo inizio dei lavori e per la ultimazione degli stessi. Vigileremo con attenzione".