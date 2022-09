Chioschetto dell'Ucciardone in stato d'abbandono: "Sta candendo a pezzi, è pericoloso"

Gallery









Questo è lo storico chioschetto che si trova all'Ucciardone, a due passi dal porto e all'ingresso del Borgo Vecchio. Si trova in stato d'abbandono e, come si vede dalle foto, sta cadendo a pezzi. Insomma, sta diventando un pericolo anche per le persone.

Mi domando se è giusto che un chiosco molto conosciuto venga abbandonato dai proprietari. Speriamo che sia al più presto messo in sicurezza al più presto e che magari sia ristrutturato per riaprirlo come i vecchi tempi.