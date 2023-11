in

Da anni non vengono potati gli alberi di Via Eugenio l'Emiro ed oggi la strada ed i marciapiedi sono un tappeto di fogliame. La sera si è al buio perché i lampioni sono oscurati dagli alberi ormai diventati enormi.

Via Eugenio l'Emiro · Zisa

Alberi non potati, chilometri di fogliame in via Eugenio l'Emiro