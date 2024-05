Santa Maria dei Miracoli, la chiesa dove non ci sono stranieri e tutte le religioni si abbracciano

Gallery

















Una chiesa neocatdcumecale dove non ci sono stranieri e tutti sono bene accetti nell'incontrare Dio, come si vede nell'immagine del globo che abbraccia tutte le religioni. Un cammino di crescita spirituale che fa andare tutti d'accordo, un miracolo dei nostri giorni. E infine l'altare con la barca, come di chi affronta un lungo viaggio con la speranza di un mondo migliore e più umano nell'essere accolti. Un viaggio che culmina con un messaggio di fratellanza e amore a Santa Maria dei Miracoli. E quello è universale per tutti, e il palermitano lo sa bene accogliendo da sempre il prossimo come un suo fratello.

Giovanni Platania