Notti insonni a Uditore: "Noi residenti svegliati ogni ora dalle campane della chiesa di Sant'Alfonso dei Liguori"

Via Badia, 42 · Uditore-Passo di Rigano

Questa notte le campane della chiesa di Sant'Alfonso dei Liguori, a Uditore, hanno suonato ogni ora dalle 2,30 fino alle 6,30 ed oltre, come se fosse mezzogiorno. Un vero e proprio abuso che noi residenti in zona subiamo da oltre 25 anni. Siamo costretti a sbalzare dal letto con scampanellate solenni ed in più puntualmente l'orologio del campanile si guasta arrecando grave disturbo.

Ma nel 2024 non sarebbe il caso di chiudere definitivamente l'orologio del campanile e consentire la scampanellata solenne solo alle 12 della domenica?