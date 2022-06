Piazza Suv Domenico, l'auto davanti alla chiesa: "Una bella cartolina da Palermo per i turisti"

Piazza San Domenico (area "pedonale" per modo di dire, dal momento che viene costantemente violata dal transito di mezzi a motore che la attraversano da un lato all'altro) da qualche tempo a questa parte è stata trasformata in garage privato da chi parcheggia quotidianamente il proprio Suv proprio davanti all'omonima chiesa, in spregio a qualsiasi regola e al buon gusto. Insomma, da qualche tempo i turisti fotografano la facciata della chiesa con questo Suv perfettamente in tinta con l'intonaco.