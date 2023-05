Gallery





Ci troviamo a Vicari, in provincia di Palermo, ai piedi di un meraviglioso castello. Qui nel 1500 sorge un convento per i monaci San francescani. Con il passare del tempo diventa una chiesa ormai abbandonata, solo che al suo interno vi si trova un organo musicale dei primi del Novecento e, da non meno, delle catacombe da riesumare. Aiutatemi, datemi voce, i beni e la cultura non si possono lasciare al degrado.