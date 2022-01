Anche a Palermo la raccolta di lettere per chiedere al Papa di preservare il rito tridentino

Credete che il rito tridentino sia una ricchezza per la Chiesa? Vi invitiamo a presentarvi, a testimoniare chi siete, i vostri impegni nella Chiesa e le ragioni del vostro attaccamento al rito tridentino in una lettera scritta su un foglio A4. Le lettere devono essere consegnate - ma non sigillate - ai vostri sacerdoti (se si offrono di ritirarle) o inviate direttamente a La Voie romaine. Ci occuperemo noi di mettere le vostre lettere nella cassaforte che partirà verso Roma per essere consegnata al Papa.