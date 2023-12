"Abbraccia una combattente": l'incontro di una donna che non si è arresa col suo idolo Fiorella Mannoia

Sono una "combattente" che domenica dopo tante peripezie è riuscita a esaudire il suo grande sogno: quello di incontrare il suo idolo Fiorella Mannoia. Mi sento una combattente perché ho 36 anni ma ne ho davvero passare tante come un Odissea. All'età di 10 anni mi diagnosticarono la sindrome di ShowLine Henoch, una vasculite che ancora non era stata studiata come lo è adesso dalla medicina. Quindi passai dal reparto di malattie infettive dell Ospedale dei bambini e mi dissero subito che probabilmente sarei rimasta sterile.

Oggi si sa che è una vasculite "dormiente" e che si riaccende solo quando prendo farmaci e faccio esami in reparto di nefrologia ogni 6/12 mesi. La mia vita trionfa quando 12 anni fa ho avuto il primo bambino, Francesco. E poi Emanuele che ha 9 anni. E non vi nascondo che probabilmente per il grande istinto materno avrei voluto un terzo bambino ma 2 anni fa, presa dai fortissimi dolori facendo un ecografia videro che ho una bruttissima endometriosi. Sono in cura e voglio mandare il mio messaggio di coraggio e da "combattente" a chi come me stata data una "diagnosi" dolorosa. Mai perdersi nello sconforto, bisogna lottare perché la vita è preziosa!

Chiara Sasso