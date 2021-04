Chi ama la Sicilia, nasce l'iniziativa “Clownterapia Channel”

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

L’associazione Chi ama la Sicilia di Palermo lancia un progetto per tutti i bimbi ricoverati negli ospedali e i degenti dei reparti di Lungodegenza, chiamato “Clownterapia Channel” con delle puntate radio live sui i propri network. Un modo, dice il presidente dell’associazione Ugo Gravante, per continuare la clown terapia in tutti gli ospedali. L’associazione invierà il link radio a tutti gli ospedali della città di Palermo e non solo. https://www.youtube.com/channel/UCGkQQ-jKjwqRwVRDUGjd3oQ