Mondello, cestino ricoperto di bottiglie e rifiuti: "Il solito degrado"

Forse noi cittadini di Palermo ce lo meritiamo, ma questa splendida città no. Uno dei borghi marinari più belli di Sicilia e d'italia, invaso da quintali di spazzatura, non merita questo trattamento. Qui ci troviamo in viale Regina Elena, a Mondello. Rivolgo il mio appello al Sindaco di Palermo, nonché alla Giunta comunale per cercare di trovare una soluzione efficace e a breve termine. E lo stesso appello lo rivolgo ai miei concittadini: amate questa città e siate i primi a tenerla pulita.