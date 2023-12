Corso dei Mille, cestino coperto da un sacco e rifiuti per terra: perché?

Perché da più di 3 mesi questo cestino dei rifiuti in corso dei Mille è coperto da un sacco? Cosa ha spinto l'operatore ecologico della Rap che opera in zona a prendere questa decisione? Il risultato è ovviamente che la gente butta la spazzatura accanto al cestino. I rifiuti poi non vengono raccolti. Un disservizio che non permette ai cittadini di essere persone civili. Più volte ho fatto segnalazioni alla Rap senza riscontro. Io pago le tasse e pretendo un servizio per come si deve.