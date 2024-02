Via Smith Adamo · Tommaso Natale

Con l'avvento del nuovo sindaco che reclamava il cambiamento, tutto rimane come sempre. Il tempo pare che si sia fermato, la questione della monnezza e del sudiciume che risalta sulle strade di Palermo è atavica, dimenticata, indifferente. Ecco cosa succede in via Adamo Smith.