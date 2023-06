Via Mariano Stabile

Politeama Via Mariano Stabile

in

Via Matteo Bonello

Palazzo Reale-Monte di pietà Via Matteo Bonello

in

in

Si predica bene, si paga la tassa "cara" sull'immondizia ma la realtà è quella della foto. Via Saverio Scrofani angolo via Massimo D'Azeglio a Palermo.

Via Saverio Scrofani · Libertà

Via Saverio Scrofani · Libertà

Cestini pieni di immondizia e non svuotati in via Scrofani