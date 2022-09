"Cestini Pop Art in centro... che bel buongiorno!"

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Purtroppo c'è poco da descrivere, si parla tanto ma si fa veramente poco. E' assurdo, alle 10:30 del mattino la città, la parte più centrale della città, si presenta in questo modo. Continuiamo a dire che i palermitani sono incivili, così rendiamo il problema cronico e irrisolvibile. Non è proprio cosi, alcuni lo sono, non c'è dubbio, e magari sono pure parecchi, ma a questo punto oltre a cercare di civilizzare i suddetti cerchiamo di non far deprimere il resto della cittadinanza...Se i cestini sono stracolmi ci sono due motivi : 1) vengono utilizzati 2) non vengono svuotati. Per carità nessuno ha la bacchetta magica, ma per l'ordinario non è necessaria. Basterebbe solo che il servizio dedicato assolva ai suoi doveri. Probabilmente chiediamo troppo.