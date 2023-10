Via Val di Mazara, 19 · Resuttana-San Lorenzo

Via Val di Mazara, 19 · Resuttana-San Lorenzo

Dopo la recente segnalazione di circa una decina di giorni fa, il giorno successivo il cestino di via Val di Mazara era stato svuotato. Peccato che si riempie in poco tempo. Vediamo questa installazione per quanto farà parte dell'arredo urbano...