Se i cestini dell'immondizia potessero parlare...

Prima foto: siamo in via Rapisardi, angolo via Libertà. Il cestino "sfinito" per il continuo lavoro "sviene" e si lascia cadere al suolo. Si trova in questa posizione da almeno tre giorni se non di più, a dimostrazione che vengono svuotati una volta al mese (se siamo fortunati).

Seconda foto: via Di Marzo, di fronte la Coop. Il cestino "parente" di quello di prima si chiede perché, nonostante la campana del vetro distante mezzo metro, il panormosaurus lagnusus butti le bottiglie sempre e solo al suo interno.