Strade di serie A e strade di serie B: "In via Libertà cestini puliti, ma appena svolti in via Ricasoli..."

Decoro urbano, questo sconosciuto. Ci troviamo nella centralissima via Libertà, un po' dottor Jekyll un po' mister Hyde. Perché se è vero che passeggiare nella strada principale di Palermo è ancora un piacere, lo stesso non si può dire per le sue stradelle limitrofe.

Provate a percorrere a piedi, d'estate, con temperature elevatissime (il dettaglio non è casuale e adesso saprete perché) via Ricasoli, via Gaetano Daita o via Archimede: i cestini traboccano di rifiuti che, appunto, con le alte temperature stra-puzzano. Provate quindi a buttare un fazzoletto di carta in uno di questi cestini. Non vi sarà possibile. Eppure in via Libertà gli operatori arrivano perché, come per magia, giri l'angolo ed è tutto pulito. O meglio, è tutto appena più pulito.

A pensar male si fa peccato ma spesso ci si azzecca: è forse possibile che Rap pulisca solo via Libertà dimenticandosi delle sue traverse? Traverse, è bene ricordare, investite da decine e decine di locali notturni e bar. Sarà forse che esistono strade di serie A e strade di serie B? Ai posteri la degradata sentenza.