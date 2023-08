"Quel posto auto per disabili inutilizzabile in viale Strasburgo: impossibile aprile lo sportello"

Gallery





Cercasi un posto auto per disabili inutilizzabile in viale Strasburgo! Ho chiesto l'intervento del Comune di Palermo per la rimozione dei paletti, che impediscono totalmente l'uscita dal posto auto lato sinistro. Devo complimentarmi con il tecnico che ha destinato il posto ai portatori d'handicap specie vicino al cinema Metropolitan. Ma è da geni installare lo stallo in questa posizione, senza eliminare le barriere architettoniche formati dai paletti. Non vuoi farlo, destina l'area parcheggio disabili subito dopo per consentire l'apertura dello sportello della vettura. Già i posti riservati sono ridotti e presi di mira, se poi ci mettiamo i paletti, completiamo l'opera. Grazie a nome dei portatori di handicap.