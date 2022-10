Via Salvatore Lo Forte: ecco il cosiddetto "salottino di Palermo"

Da diversi mesi in via Salvatore Lo Forte all'altezza del civ. 5, proprio di fronte la Procura della Repubblica, nonostante diverse segnalazioni, persiste il cosiddetto "salottino di Palermo". Facciamo un appello alla RAP affinché ci forniscano due poltroncine singole in modo da completare il salotto o ci vengano a ripulire da questo schifo. La strada comunque non viene spazzata da mesi e questo è il risultato. VERGOGNA!