Cep, via Zumbo afflitta dal degrado

In via Gaetano Zumbo, al Cep, accade ciò che è comune in tutte le altre zone della città. Qui in particolare, essendo una strada non proprio di forte passaggio, gli incivili hanno il vantaggio di agire con calma e a tutte le ore del giorno. Tanto è vero che ci troviamo non una ma più discariche a cielo aperto, se ne contano almeno tre. Il Comune? Lo sa, come pure la Rap. E allora? Il fatalismo è una brutta bestia!