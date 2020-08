Cep, via Barisano da Trani da oltre due mesi è una discarica: "Siamo abbandonati"

Da oltre due mesi via Barisano da Trani, al Cep, è invasa da rifiuti di ogni genere: plastica, materassi, amianto, ingombranti e chi più ne ha più ne metta. Per non parlare dei topi, che fanno il bello e il cattivo tempo.

I consiglieri passano e ripassano guardando senza prendere nessun provvedimento, stiamo vivendo in totale abbandono.