Centro storico, scatole tolte dai cassonetti e ammucchiate in strada in via Guido delle Colonne

Viste le numerose segnalazioni fatte in polizia, Rap e programmi tv, inviamo anche a voi le foto di quello che succede qui ormai da mesi. Gli operatori Rap che tolgono le scatole dai cassonetti e le ammucchiano per strada, giorno dopo giorno. Siamo più volte intervenuti chiedendo spiegazioni e la risposta è la stessa (A Palermo non lo sai come funziona?).

Abbiamo aperto numerose segnalazioni con mail, Pec e chiamate. Nessuno ha mai fatto nulla di convincente per sistemare questa situazione resa ancor più imbarazzante dalla presenza costante di turisti che visitano i palazzi nobiliari (i cui proprietari o sono ciechi o stupidi). Siamo i soli a segnalare questa situazione davvero preoccupante, alla luce dei numerosi incendi divampati alcune notti fa.