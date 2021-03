Tra le vie Roma, Livorno, Fiume, Calderai, SS 40 martiri e Maqueda, un tour alla scoperta di tesori non troppo nascosti. Si noti la peculiare dovizia dei nuovi contenitori volutamente lasciati aperti dagli operatori Rap. Se proprio si devono comprare nuovi contenitori li si ordini senza coperchio, risparmiando in fattura, tanto a Palermo tenere i contenitori chiusi non si usa.