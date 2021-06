Centro storico invaso dai rifiuti

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Da piazza Monte Santa Rosalia a tutta la via Gagini Invasa, da giorni, non si contano i cumuli di immondizia. La denuncia, corredata da foto, arriva dal presidente nazionale del partito politico Movimento dei Diritti Fabrizio Sanfilippo. Le strade più interne del centro storico sono invase dalla spazzatura sembra proprio che la nostra amministrazione comunale si sia dimenticata che anche lì vi abitino delle persone che hanno una dignità. Non crediamo sia molto decoroso lasciare i residenti tra i rifiuti, senza potergli nemmeno permettere di uscire ed entrare dalle proprie abitazioni. Il presidente fa sapere inoltre di avere già inoltrato le dovute comunicazioni agli enti competenti per far si che l'azienda municipalizza addetta alla raccolta possa procedere a riportare alla normalità la situazione nelle strade interne al centro storico.