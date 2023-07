Da due mesi e mezzo in attesa di un appuntamento al centro di salute mentale di via La Loggia

Se fosse il titolo di un film potrebbe essere "Amico fragile aspetta e spera". Vi racconto cosa mi è successo: lo scorso 28 aprile invio una mail all'indirizzo csm2@asppalermo.org mettendo in copia anche lo psichiatra del centro di salute mentale Csm 2 di via La Loggia. Richiedo un appuntamento per la mia compagna affetta da disturbo bipolare. Non ricevendo nessuna risposta da parte del CSM 2. Quindi telefono allo 091.7033321 e allo 091.7033354: uno dei due numeri sempre occupato come se fosse messo fuori posto, l'altro squilla ma non risponde nessuno (vi invito a provare).

Dopo svariati tentativi reinvio per ben 4 volte l'email. Macché ignorano anche i solleciti. A questo punto oggi 13 luglio 2023 mi reco al CSM 2 per capire cosa stesse succedendo, nella sala d'attesa una decina di persone che aspettavano pazientemente di essere ricevute, allora mi avvio verso la signora che gestisce gli appuntamenti e dopo averle augurato buongiorno, provo a chiederle del perché non avessi ancora ricevuto dopo due mesi nessuna info, lei mi guarda e mi blocca dicendomi che avrei dovuto attendere perché era impegnata, allora guardo meglio per verificare se mi fosse sfuggita una fila davanti o alle mie spalle. "No c'ero solo io".

Poi penso vuoi vedere che sono su scherzi a parte? Di solito chi telefona al centro di salute mentale è un soggetto fragile o un familiare dello stesso è inaccettabile che si venga trattati senza un minimo di rispetto. Questi signori spesso si sentono vittime del sistema, sono sottodimensionati, sottopagati, stanchi, esauriti, come se fossero loro quelli che andrebbero aiutati. Mi domando è proprio così? P.S. Ancora in attesa dell'appuntamento.

Giuseppe Teresi