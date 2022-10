"Quel parcheggio riservato ai disabili occupato da chi non ne ha diritto..."

Parcheggio riservato ai disabili occupato da chi non ne ha titolo, non solo ma impedendo, di fatto, il parcheggio nei posti liberi. La cattiva educazione e il mancato rispetto per chi è disabile, è una bandiera di alcuni automobilisti. Ma la cosa peggiore è quella che chi è preposto al controllo non lo fa. Questo vale sopratutto per i parcheggi pubblici. In compenso sono molto attivi per altro...