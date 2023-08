Centro storico pieno di rifiuti: "Vorrei potere guardare i turisti a testa alta"

Gallery







Mi reco ogni giorno a lavoro passando da Porta Nuova e ogni giorno questo passaggio mi fa provare un forte senso di vergogna. Da cittadino palermitano vedere il degrado e la sporcizia che circondano i nostri monumenti mi fa veramente male. Devo tenere lo sguardo spento e la testa bassa davanti ai turisti che si guardano increduli. Penseranno: "In quale razza di Città stiamo sprecando tempo e denaro". Vorrei tenere la testa alta mostrando lo sguardo quasi per comunicare: "Sono fiero di tanta bellezza, sono fiero della mia città". Ma purtroppo la realtà è diversa, eppure penso che non dovrebbe essere tanto complicato tenere pulita questa parte di Palermo. Porta Nuova, la Cattedrale, Palazzo dei Normanni e fino ai Quattr Canti, sono tutti monumenti vicini. Praticamente il 40% delle cose da vedere a Palermo sono concentrate in pochi metri quadrati. Ma che ci vuole ad organizzare con turni prestabiliti gli operatori ecologici che nell'arco della giornata tengano pulita la nostra città? Perlomeno la parte più visitata dai turisti... Spero che cambi qualcosa. Spero che chi è responsabile di questi disservizi capisca il male che fa a se stesso e alla città intera.