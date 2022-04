Celebrazione delle donne scienziate, una mostra contro ogni stereotipo all'istituto Volta

Gallery



La lotta agli stereotipi si combatte prima di tutto a scuola. Nasce da questa idea la mostra permanente sulle donne scienziate “Stem” all’Istituto Alessandro Volta inaugurata nell’aula magna il 18 marzo e dal titolo "Le Stem si imparano a scuola", aperta al pubblico previo appuntamento. La scuola palermitana è la prima in Italia che dedica le proprie classi a 68 donne scienziate e la mostra tende a stimolare la valorizzazione femminile e la diffusione della conoscenza delle scienziate donne, poca nota rispetto a quella delle figure maschili.

Come precisa il sito dell’Istituto guidato dalla dirigente Margherita Santangelo, il progetto parte su iniziativa di un gruppo di studentesse e studenti, nell'ambito del modulo Stem del progetto Odisseo sostenuto da “Con i bambini”m impresa sociale di Fondazione con il Sud, per l'anno 2020/2021 che hanno realizzato biografie delle donne scienziate scelte nell'arco temporale che va dall'antichità al '900. Responsabile del Progetto Odisseo è Maria Pia Pensabene, l’esperta del progetto Stem è Maria Stella Bertuglia, referente anche per la scuola della commissione pari opportunità nella differenza di genere; tutor al progetto è Stem Carmela Di benedetto.

Sono stati coinvolti gli studenti Chiara Bazzano; Cristiano Bruno; Alessandra Ivana Cimò; Alessandro Costanza; Nicole Cuccia; Claudio Cottone; Francesco Di Marco; Sara Di Girolamo; Erik Imparato; Emilia Filippone; Martina Lo Bello e Rosalia Termine. La mostra è corredata da schede storiche e volge lo sguardo a donne scienziate nel campo della fisica quantistica, medicina, economia, chimica e altri campi. “Secoli di stereotipi e pregiudizi sessisti - recita la locandina - hanno reso difficile la visibilità e il valore di queste scienziate, spesso costrette ad accettare ruoli secondari o pubblicare con pseudonimo maschile o con nome delmarito".

Tra le donne in mostra, Caroline Herschel; Caterina Scarpellini; Margherita Hack; Ipazia di Alessandria; Florence Nightingale; Ada Byron; Lisa Meitner; Marie Curie; Ellen Swallow; Margherita Hack, Christiane Volhard e altre. Dal 1997 l'istituto lavora in un percorso volto all’approfondimento del concetto di Stem con gruppi di allievi nella ricerca dei contributi al femminile alla scienza documentando i passaggi storici, realizzando elaborati, locandine, depliant e inviti, al fine di valorizzazione le figure femminili e diffondere l’idea che le discipline coinvolte non siano appannaggio esclusivo del genere maschile. La scuola, sensibile al tema, organizza tra l’altro ogni anno un premio dedicato ad una scienziata, conferito alla ragazza più brava delle scuola distinta nelle discipline Stem. Un importante contributo, dunque, volto alla vera emancipazione femminile che punta alla valorizzazione della genialità femminile piuttosto che alle frequenti immagini di donne in abiti succinti.