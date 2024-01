"Via Crispi, gli gnuri e quell'eterno degrado: chi pulisce le deiezioni dei cavalli?"

Riceviamo e pubblichiamo

Scrivo questa lettera per segnalarvi un argomento già noto a tutti i palermitani, ma che evidentemente non è un fatto cosi grave da interessare le istituzioni e le autorità locali. Ogni qualvolta approda una nave da crociera al porto di Palermo, in via Francesco Crispi e nelle vie limitrofe, gnuri arroganti e prepotenti si appropriano di qualsivoglia spazio comunale, impedendo anche di poter parcheggiare nelle aere previste per le autovetture e motoveicoli. Ci sono cavalli che con i loro escrementi riempiono tutto il manto stradale dove stazionano, ed anche i marciapiedi dedicati a quei poveri turisti e pedoni che forse più indignati del palermitano stesso, cercano di sfuggire dalle continue invadenti richieste di "fare un giro a cavallo ".

Se non ricordo male, c'è una circolare comunale, legata alla licenza di questi signori, che li obbliga a munirsi di apposito sacchetto contenitivo per gli escrementi, oltre che il codice della strada lo prevede già di suo. Nonostante le continue lamentele della gente del posto, nonostante le associazioni di animalisti, qui tutto il quartiere si chiede, ma come mai ancora nel 2024 dobbiamo assistere e tollerare certi comportamenti prepotenti e surreali di una città già sporca di suo con mille problematiche che riguardano la viabilità?

Vogliamo forse far scappare anche quei turisti che portano benessere e fanno girare l'economia? Desidererei avere una risposta con fatti concreti sul campo, a nome di tutto il quartiere interessato da questo Medioevo. Allego una foto che riassume l'inciviltà di questi signori.