Uditore, quel cattivo odore che invade la zona: "Sembra plastica bruciata, perché nessuno se ne preoccupa?"

Continua da anni il fenomeno sgradevole, misterioso e dannoso per la salute pubblica del cattivo odore di gomma/plastica bruciata che spesso dalla sera alla mattina (attività quindi notturna) si avverte dalle parti di via Uditore, via Settembrini, viale Regione Siciliana rotonda via Leonardo da Vinci. E' un fastidio che ormai si ripete da anni e per cui in internet esistono varie evidenze (vedi ad esempio segnalazione a PalermoToday del Signor Andrea Meli) come se ci fosse dietro un'attività costante e criminosa.

Personalmente non credo che provenga dalla discarica di Bellolampo, ma ho la sensazione che il fenomeno sia legato ad altre attività. Ho segnalato al numero unico di emergenza quanto accaduto alle ore 00.30 e 06.30 del 03/09/2022. Mi hanno girato vigili del fuoco, polizia e vigili Urbani e tutti mi hanno risposto che non è di loro competenza. Sono stato male con gli occhi che mi bruciano e lacrimanti, bruciore alle vie aeree e tosse. E' mai possibile che nessuno da anni possa intervenire per un così grave problema di salute pubblica?

Antonio Sorrisi