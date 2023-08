Via Erice · Borgo Nuovo

Sera per sera dalle 21 alle 8 di mattina circa, aria irrespirabile a Borgo Nuovo. Siamo costretti a tapparci dentro e chiudere tutte le finestre e serrande. Vorrei capire il perché? Cosa fanno? Cosa bruciano? Che materiali sono? Sono pericolosi per la salute? Esiste un consigliere di quartiere che si sta interessando a tutto questo? Non se ne può più! Vogliamo risposte!