La Cattedrale in balìa dei "lapini" e... i cestini continuano ad essere sempre stracolmi

Qualche giorno fa leggevo una segnalazione che parlava dei cestini dei rifiuti stracolmi di fronte la cattedrale di palermo, ebbene dopo la pubblicazione dell'articolo nel giro di qualche ora era arrivata una squadra a ripulire tutto.

Peccato sia stato soltanto un intervento in emergenza e non di routine, visto che quotidianamente i predetti cestini continuano ad essere sempre stracolmi di rifiuti poiché non vengono svuotati più volte al giorno. Inoltre da qualche tempo, la polizia municipale, che presidiava nelle ore diurne il monumento più bello di Palermo è pressoché sparita nel nulla ed al loro posto sono comparsi calessini trainati da cavalli e "lapini" che stazionano o scorrazzano indisturbati in un "isola pedonale", arrecando altresì pericolo e disturbo ai pedoni e turisti in transito.

Chiedo alle istituzioni locali, appena insediate, di predisporre nuovamente la vigilanza della polizia municipale sia di mattina che di pomeriggio e una presenza costante di operai Rap che provvedano alla sostituzione frequente dei sacchi di spazzatura. Segnalo inoltre che la barriera new jersey posta di fronte alla cattedrale risulta spostata lateralmente alla carreggiata e non assolve più Lla sua funzione di protezione dei pedoni.

Palermo non merita tutto questo... intervenite al più presto e soprattutto con costanza, i turisti ringrazieranno.