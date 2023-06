Gallery



Da oltre 10 giorni il sito Unesco Castello della Zisa è chiuso per motivi tecnici (quali non è dato saperlo) e soltanto ieri l'altro dei tecnici del Comune hanno affisso l'avviso senza provvedere a rimettere la barra mancante (come da foto) che permette ugualmente l'accesso: quindi che sopralluogo hanno fatto?