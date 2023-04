La vocazione turistica della città in una foto: "Zisa chiusa nel giorno di festa"

Castello della Zisa. Ondate di turisti stamane (25 aprile) hanno ricevuto il benservito dalla nostrà città, qualcuno in taxi, altri a piedi altri in monopattino, ma come sono arrivati allo stesso modo dovranno tornare indietro. Il motivo? E' spiegato nel foglio A4 attaccato all'inferriata di ingresso con lo scotch.: è tutto vero, oggi e solo oggi 25 aprile e giorno di festività, la presenza di un cantiere di restauro all'interno del giardino causerebbe criticità in merito alla sicurezza. Ribadisco: questo solo oggi che è festa! Non domani né nel resto della settimana quando le criticità spariscono.

Ad onor del vero i problemi si ripresentano anche ogni prima domenica del mese, quando le visite ai musei diventano gratuite, strane coincidenze queste. Tutto ciò che resta a baluardo di civiltà ed accoglienza è un affabile pensionato che staziona quotidianamente vicino all'ingresso e dispensa gratuitamente perle di conoscenza storiche riguardo al Castello e alla vicina chiesa del XII secolo.

Ma basta fare ancora qualche passo per imbattersi in cumuli di ingombranti che stazionano lì da settimane, a pochi metri da un sito che è patrimonio dell'umanità. Provo vergogna , mi sembra qusi di dover chiedere scusa a tutti quei turisti che ancora danno fiducia a questa città, la città dove ogni cosa assurda diventa banale normalità.