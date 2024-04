Castello a Mare abbandonato all'incuria

Gallery













Oggi ho approfittato del fatto che fosse la prima domenica del mese per visitare gratuitamente il Castello a Mare. Come molti altri visitatori, stranieri e non, sono rimasto sdegnato dalle condizioni vergognose in cui versa tutta l'area attorno al castello, abbandonata alla più totale incuria da chissà quanto tempo. L'intera area è ricoperta da vegetazione incolta ed erbacce che rendono spiacevole e pericolosa la visita. La zona, totalmente trascurata, potrebbe riportare presenza di zecche, ratti o bisce oltre ai rifiuti che col vento si spostano e rimangono tra la vegetazione. Inoltre, non appena le temperature saliranno, l'erba seccherà totalmente ed un eventuale mozzicone di sigaretta potrebbe portare a gravissime conseguenze. Cosa si aspetta per intervenire e dare un minimo di dignità e decoro al sito?