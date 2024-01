Ore 9.20, via Imperatore Federico. Secondo voi è normale? Cosa vogliamo di più? Non capisco cosa si voglia fare per risolvere il problema. Forse sarebbe utile un minimo di controlli per verificare chi e quando getta la spazzatura (tutti i locali della zona e i passanti che approfittano della discarica Imperatore Federico perché forse la loro si fa la differenziata) Siamo allo sbando.